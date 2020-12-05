رئيس الوزراء اليمني يوجه بوضع حلول فورية للانفلات الأمني في مدينة تعز

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بوضع حلول فورية للانفلات الأمني في مدينة تعز، وقيام الأجهزة المختصة بواجباتها في تثبيت الاستقرار ووضع حد للأعمال الفوضوية التي تتنافى مع تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وشدد عبدالملك -خلال لقائه اليوم السبت مع محافظ تعز نبيل شمسان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها وعدم القبول بأي تدخلات في أعمالها والتزام كل سلطة بالمسؤوليات المناطة بها والاحتكام إلى القانون.

وأكد أن الأجهزة العسكرية والأمنية مطالبة بالسيطرة على الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الأعمال غير مقبولة ولن يتم السكوت عنها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الجديدة ستضع تعز ضمن أولوياتها وسيتم تطبيق معالجات عاجلة على الأرض لتطبيق سيادة القانون وتطبيع الأوضاع فيها من مختلف الجوانب.

واطلع رئيس الوزراء اليمني من محافظ تعز على تقرير حول مختلف الأوضاع في المحافظة؛ بما في ذلك الجوانب الأمنية والإجراءات التي تم اتخاذها وإنفاذ قرارات السلطة القضائية.