تعليم الإسكندرية: فتح مدرسة فنية يعمل خريجيها بشركة مياه الشرب

عقد الدكتور محمد سعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعًا مع جوزيف لبيب مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وشريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه التعليمية، وأحمد السيد مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية، وصفاء الحداد مدير إدارة التعليم الفني بإدارة المنتزه، ورمضان خطاب مدير مرحلة التعليم الصناعي بإدارة المنتزه، وشعبان بكر مدير مدرسة طوسون الصناعية، بشأن مناقشة فتح مدرسة فنية صناعية ويشتغل خريجيها مباشرة في شركة مياه الشرب.

وقال سعد، خلال الاجتماع، إن المديرية ستتضمن تخصصات تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف، وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف، ومعالجة وضبط جودة مياه الشرب والصرف، وتقبل المدرسة الحاصلين على الإعدادية العامة، من خلال التنسيق واجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية.

وأضاف أن المدرسة تمنح الطلاب شهادة الدبلوم، وتقوم بتعين الطلاب مباشرة داخل الشركة، وتم الاتفاق على إعداد مذكرة للعرض على الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنية؛ لاتخاذ كافة الإجراءات مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.