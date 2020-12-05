 قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني جنوب مأرب - بوابة الشروق
السبت 5 ديسمبر 2020 8:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني جنوب مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:46 م | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 6:46 م

لقى العشرات من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، عن مصدر عسكري - لم تسمه - أن العديد من عناصر مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في كمين للجيش والمقاومة بأطراف جبل مراد، فيما استعادت قوات الجيش اليمني عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك