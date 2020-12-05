واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، ونجح في إتمام التعاقد مع حارس مرمى المنتخب الأوليمبي محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، لمدة موسم رياضي على سبيل الإعارة.

وأنهى رئيس النادي مفاوضات انتقال حارس المنتخب الأوليمبي المميز مع مسئولي نادي الزمالك، ووقع اللاعب على عقده مع نادي الاتحاد السكندري، وأتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

ومن جانبه، أشاد الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق، والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة، بقدرات الحارس محمد صبحي الفنية والبدنية، ووصفه بأنه أحد الحراس الصاعدين المميزين في كرة القدم المصرية، ووجوده بالفريق هذا الموسم إضافة ودعم لمركز حراسة المرمى في ظل رغبة الحارس الصاعد بذل كل ما لديه من جهد للمشاركة في المباريات للحفاظ على تواجده بقائمة المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أاولمبياد طوكيو المقبلة.