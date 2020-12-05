إستونيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

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سجلت إستونيا أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحة في تالين اليوم السبت تسجيل 561 نتيجة إيجابية لاختبارات الكشف عن كورونا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الجمهورية السوفيتية السابقة إلى نحو 14 ألفا و500 حالة.

وكانت إستونيا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 1.3 مليون شخص، سجلت مؤخرا، هذا الخريف، ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإستوني كيرستي كاليولايد ورئيس الوزراء يوري راتاس موجودان في الحجر الصحي حاليا.