ميركل: الدعم الحكومي لن يستمر إلى الأبد

قبل مشاورات الميزانية في البرلمان الألماني (بوندستاج)، ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المساعدات العامة الهائلة الخاصة بأزمة جائحة كورونا ستكون أقل في المستقبل.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية عبر الفيديو على الإنترنت اليوم السبت إن مستوى الدعم الحالي لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، مضيفة أن كل فرد يحمل على عاتقة مسؤولية كبيرة.

وقالت ميركل: "يجب أن تعمل الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات معا بشكل جيد وبنّاء من أجل السيطرة على الجائحة وعواقبها قدر الإمكان".

ويعتزم الائتلاف الحاكم تحمل ما يقرب من 180 مليار يورو من الديون الجديدة في العام المقبل وتعليق مبدأ الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور مجددا.

ودافعت ميركل عن الاستدانة الجديدة، وأوضحت أنه منذ بدء الجائحة والهدف تعبئة الموارد المالية لمواجهتها، وقالت: "ستكون التكاليف أعلى - ماليا واجتماعيا - إذا انهارت العديد من الشركات وفُقدت ملايين الوظائف".

وذكرت ميركل أنه يمكن للحكومة الألمانية أيضا استخدام مبالغ كبيرة في عام 2021 لأن الميزانيات كانت جيدة في السنوات الأخيرة.

ويعتزم البرلمان الألماني مناقشة الميزانية الجديدة اعتبارا من الثلاثاء المقبل. وسيُجرى تمويل أكثر من ثلث ما يُتوقع أن يكون آخر ميزانية للائتلاف الحاكم الحالي من الديون. ومن المقرر إنفاق ما يقرب من نصف تريليون يورو، وما يقارب ضعف القروض المقررة لها. ويمكن أن يتوقع العديد من المواطنين أيضا تخفيضات ضريبية. ويتحدث حزب "اليسار" عن "ميزانية الحملة الانتخابية الأغلى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في ألماني خريف عام 2021.