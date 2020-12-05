حكومة أردوغان تعيد تعيين الضباط الأئمة في الجيش التركي

بعد حملة التطهير المنظمة التي تعرض لها الجيش التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، تعيد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعيين ضباط الدين أو الضباط الأئمة إلى صفوفه.

وذكرت صحيفة "يني أكيت" التركية الموالية للحكومة، أن القوات المسلحة التركية ستبدأ في تجنيد ضباط أئمة مرة أخرى، بعد أن تم حظر هذا المنصب في عام 1967.

وقالت الصحيفة إن الضباط الأئمة سيعملون في القوات البرية والجوية والبحرية.

وتابعت الصحيفة أنه قد تم حظر هذا المنصب في أعقاب الانقلاب العسكري في 27 مايو 1960، ولكن تم السماح للضباط الأئمة بالمشاركة في التوغل التركي في قبرص عام 1974 للمرة الأخيرة.

وستقوم القوات المسلحة التركية بتعيين الضباط الأئمة كجزء من طلبات 2020 لضباط الخدمة الفعلية المستعان بهم والتي ستستمر حتى 10 ديسمبر.

ويتم شرح واجبات الضابط الإمام على موقع سلاح الجو على أنها "إعطاء التوجيه الروحي حتى تصل معنويات الموظفين والرعاية الاجتماعية والسعادة إلى المستوى المطلوب، والتعامل مع التعليم الديني وأنشطة العبادة والاحتفالات الدينية، وتنسيق السلطات ذات الصلة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بأماكن العبادة وإدارة الشؤون الدينية ".

ولفترة طويلة قادت صحيفة "يني أمين" حملة من أجل عودة الضباط الأئمة، وتصر على أن جميع الجيوش المتقدمة لها موقف مماثل.

ووفقًا للصحيفة المحافظة كان للولايات المتحدة قساوسة منذ عام 1775، بينما ظل "منصب الضابط الديني متاحا في فرنسا العلمانية منذ عام 1905". هناك 1200 قسيس في الجيش الأميركي، في حين أن فرنسا لديها 419، والعديد من الدول الأوروبية لديها قساوسة تتراوح من 85 في الجيش البلجيكي إلى 700 في الجيش الإسباني.

وقالت الصحيفة إن الأئمة أزيلوا من الجيش خلال السنوات الأولى للجمهورية وأعيد النظام في عام 1948.