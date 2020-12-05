محامية تكشف عن اعتزام جباجبو العودة إلى ساحل العاج الشهر الجاري

يعتزم الرئيس الإيفواري السابق لوران جباجبو العودة إلى بلاده الواقعة في غرب إفريقيا هذا الشهر ،حتى في الوقت الذي يواجه فيه إدانة بتهمة نهب بنك صدرت بحقه،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأصدرت الحكومة الإيفوارية جوازي سفر ،واحد عادي والآخر دبلوماسي لجباجبو الذي يعيش في بلجيكا منذ ما يقرب من عامين، حسبما قالت المحامية حبيبة توري العضو في فريق الدفاع عن جباجبو في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس الجمعة.



وجاء اصدار جوازي السفر بعد مرور شهر على الانتخابات الرئاسية التي جرت في الحادي والثلاثين من الشهرالماضي وكان جباجبو يسعى لخوضها. وقالت السلطات في ذلك الوقت أنه تم رفض ترشحه بسبب إدانة جنائية.



وأضافت توري أن حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية الذي ينتمي إليه جباجبو يعتزم تنظيم اجراءات عودته وفقا لوضعه كرئيس سابق.



وتهدف هذه الجهود على الأرجح إلى ضمان عدم تنفيذ حكم بالسجن لمدة 20 عاما صدر بحقه العام الماضي، بعد إدانته بنهب أحد البنوك قبل عقد من الزمن، بينما نفى جباجبو ارتكاب أي مخالفات.



وفي بيان منفصل، قال الحزب إنه ينتظر بفارغ الصبر عودة جباجبو "للمشاركة في المصالحة التي يطمح إليها الإيفواريون بشدة.



وغاب جباجبو عن ساحل العاج منذ تبرئته من جانب محكمة لاهاي الجنائية الدولية من تهم منفصلة مرتبطة بنزاع ما بعد الانتخابات، عندما تسبب الزعيم السابق في اندلاع حرب أهلية استمرت خمسة أشهر عندما رفض الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس الحسن واتارا في انتخابات عام 2010.



وفاز واتارا، الذي استمر في إدارة البلاد لمدة 10 سنوات بولاية أخرى مدتها خمس سنوات في الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي وقاطعتها احزاب المعارضة.