الرئيس الأرمني السابق يتهم باشينيان بالفشل في قره باغ

اتهم الرئيس الأرمني السابق روبرت كوتشاريان رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بفشل عمليته العسكرية في قره باغ.

وقال في مقابلة تلفزيونية: "في المرحلة الأولى من الأعمال العدائية، لم يكن من الممكن الحفاظ على خط الجبهة بطول 14 كيلومترا في الجنوب، مما استوجب إنشاء خطوط دفاعية جديدة، والسبب هو أننا حاولنا إجراء عملية عسكرية شكك فيها الكثيرون، فيما تحدث عنها رئيس الوزراء بإلهام".

وأضاف: "العملية تمت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء حتى أصبحت أكبر فشل للقوات الأرمينية في الحرب، ونتيجة لها هزم فيلق الجيش وفوج ستيباناكيرت العامل في الجنوب، وبعد ذلك لم يكن لدى قره باغ وحدات جاهزة لإنشاء خطوط دفاعية جديدة".

وتابع: "قال الناس إنه من الضروري بناء خطوط جديدة، كان من الضروري فقط الصمود لمدة أسبوع أو عشرة أيام، لكنهم اختاروا المسار الذي أدى إلى حقيقة أن خطوط القوات تحطمت في هذا الاتجاه".

وقال: "كان على باشينيان وقف الحرب في اليوم الرابع منها عندما أخبرته هيئة الأركان العامة بمثل هذه الحاجة، حتى لو كانت تتضمن تنازلات إقليمية، ولتقدم الأذربيجانيون فقط من 3 إلى 4 كيلومترات، وكان لدينا حوالي 500 قتيل فقط، لكن الحرب توقفت في اليوم الـ44 بعد سقوط آلاف القتلى وأكثر من 10 آلاف جريح وخسائر إقليمية في أسوأ السيناريوهات دون أي احتمالات لمناقشة الوضع".

وأكد كوتشاريان على أنه لو كان في الحكم "لما اندلعت الحرب أبدا، لأنه لم يكن هناك أي هراء دبلوماسي ليجعلها حتمية، ولم يكن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يجرؤ على بدء الحرب".

وقال: "لم يكن من الممكن أن نخسر في هذه الحرب.. لم يكن شعبنا هو الذي خسر الحرب.. رئيس الوزراء.. الحكومة.. الفريق السياسي من خسروها".