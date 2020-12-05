 جامعة القاهرة تستضيف أمين عام جامعة الدول العربية.. الاثنين المقبل - بوابة الشروق
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جامعة القاهرة تستضيف أمين عام جامعة الدول العربية.. الاثنين المقبل


نشر في: السبت 5 ديسمبر 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 10:47 ص

تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، في الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، في ندوة بعنوان "قصة كتابين" بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب والعاملين.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وتفعيل مباديء وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، وفتح حوار مع الطلاب وتعريفهم بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر للاقتداء بها، ولتغيير طرق تفكير الطلاب لإحداث نهضة حقيقية في مستقبل الدولة الوطنية.

وقالت الجامعة إنها تستهدف نقل تجربة أمين عام جامعة الدول العربية وخبراته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش طلاب جامعة القاهرة، في عدد من الأحداث التي ذكرها في كتابيه "شهادتي" و "شاهد على الحرب والسلام"، وفتح النقاش في عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.

وأضافت الجامعة أنها تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة حتى يصل الطلاب إلى قيم المعايشة والتنوير وخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويري للوعي الحقيقي، على نحو يجعل مباديء الدولة الوطنية مكوناً من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.

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