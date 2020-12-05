كوريا الجنوبية تسجل أقل من 600 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

انخفضت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية إلى أقل من 600 حالة، وسط ارتفاع حالات الإصابة في ظل الموجة الثالثة من انتشار كورونا، على الرغم من التدابير المشددة لمكافحة كورونا، مما يضع البلاد في حالة تأهب قصوى بشأن موجة أكبر من الجائحة خلال الشتاء.

وذكرت (الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها)، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن البلاد أضافت 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 36915 حالة، فيما تم الإبلاغ عن 4 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 540 حالة.

وأضافت (الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والواقاية منها)، أن متوسط عدد الإصابات اليومية بلغ خلال الأسبوع الماضي 514.6 حالة.

يذكر أنه وسط تزايد المخاوف من أن تكون هذه أكبر أزمة تواجهها البلاد حتى الآن، أوضحت السلطات أنها ستراقب وتيرة انتشار العدوى الحالية ثم تقرر غدا الأحد ما إذا كانت ستتخذ تدابير إضافية بشأن الوباء، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت عن المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي قبل أسبوعين تقريبًا.