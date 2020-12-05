تطوير 3 محالج للقطن العام المقبل

قالت بيانات وزارة قطاع الأعمال اليوم إنها تعتزم تطوير 3 محالج في إطار خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج العام المقبل.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد تفقد محلج الزقازيق الذي أنهت الوزارة 95% من عمليات تطويره.

وأشارت تلك البيانات إلى أن محلج الزقازيق يعد واحدا من بين ثلاثة محالج يجري الانتهاء من تطويرها حاليا لتنضم إلى محلج الفيوم المطور ويلي ذلك البدء في تطوير 3 محالج أخرى العام المقبل ليصبح الإجمالي 7 محالج مطورة بأحدث تكنولوجيا تكفى لحلج إنتاج القطن في مصر.

وكان قد تم التعاقد مع شركة باجاج الهندية الموردة لماكينات محلج الفيوم، لتوريد الآلات في المحالج الثلاثة الجاري تطويرها في الشرقية والبحيرة والغربية.