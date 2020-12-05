جنوب أفريقيا تتوقع وصول أول شحنة من لقاحات كورونا منتصف 2021

توقعت وزارة الصحة في دولة جنوب أفريقيا وصول أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد منتصف عام 2021، بعد الموافقة على سداد دفعة أولية من التكاليف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها اليوم السبت إن حكومة جنوب أفريقيا ستدفع حوالي 327 مليون راند (22 مليون دولار أمريكي) لتلقي اللقاح في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، بهدف توفير التطعيم لحوالي 10 في المئة من سكان البلاد. وأضافت الوزارة أن التكلفة الكلية للقاحات قد تصل إلى ملياري راند.

وتهدف مبادرة "كوفاكس"، التي تدعمها منظمة الصحة العالمية، إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، عل قدم المساواة مع نظيرتها الغنية.

وقالت الوزارة: " نفهم من تقديرات الإنتاج التي توافرت لدينا في هذه المرحلة أنه يتعين علينا أن نتوقع الدفعة الأولى (من اللقاح) خلال الربع الثاني من عام 2021."

وتشهد جنوب أفريقيا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تستعد فيه الملايين من سكان البلاد للعودة إلى بلداتهم، أو السفر إلى المقاصد السياحية لقضاء العطلة خلال موسم الأعياد.