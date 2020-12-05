«القابضة للتأمين»: تدشن عددا من الشركات تعزز من فرص النمو وتدعم الاقتصاد الوطني

باسل الحينى: حققنا قفزات كبيرة فى تعزيز مكانة المجموعة وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها

تعتزم مجموعة مصر القابضة للتأمين برئاسة باسل الحينى تأسيس عدد من الشركات الجديدة لتعزيز مكانة المجموعة الأولى فى المجالات المالية غير المصرفية بهدف دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى.

ويشمل التأسيس حسب الحينى، شركة للتأجير التمويلى والتخصيم، وشركة للتأمين الطبى من المقرر بدء إجراءات تأسيسها خلال الفترة المقبلة، كما أن المجموعة بصدد الاستحواذ الكامل على شركة الخدمات طبية «تى بى أى».

وأبرمت الشركات التابعة للقابضة عددا من الاتفاقيات تعزز من الفرص وتدفع الاستثمار منها توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين إحدى شركات القابضة والبنك الأهلى المصرى، وذلك بهدف الاستفادة من المنصة الخاصة بشركة كاشير للمدفوعات الإلكترونية لإتاحة السداد الإلكترونى لجميع الوثائق الخاصة بشركة مصر للتأمين.

كانت الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين انعقدت الثلاثاء الماضى وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد باسل الحينى أن شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين حققت انجازات قوية فى جميع المجالات على الرغم من التحديات الضخمة التى اصابت الاقتصاد العالمى نتيجة جائحة فيروس كورونا، ويرجع ذلك إلى إهتمامنا بالنواحى الفنية لإدارة جميع انشطة مجموعة مصر القابضة للتأمين (التأمين والاستثمار والعقارات) والتعامل باحترافية عالية مع الأزمة العالمية، بالإضافة إلى تضافر جهود العاملين والإدارة معا من أجل تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة فى مقدمتها مواصلة الريادة فى المنطقة والمساهمة الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى.

وأوضح باسل الحينى أن المجموعة وشركاتها التابعة نفذت أضخم خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى والتكنولوجى والتى أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير مستويات الاداء فى جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، مما ساعد على تعزيز اعتلاء المجموعة القمة فى مجالها فى السوق المصرية وتعزيز مكانتها المتميزة فى المنطقة العربية والأفريقية.

وأفاد باسل الحينى أننا حققنا قفزات كبيرة فى تعزيز مكانة مصر القابضة للتأمين كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية، وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها بالمجموعة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة التى تعد مالك رأس المال وذلك من خلال انتهاج سياسة استثمارية تدار بأسلوب احترافى لإدارة أصول الدولة سواء فى مجال التأمين أو الأصول العقارية أو محفظة الاستثمارات المالية الضخمة بالتعاون مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وشركات ادارة أموال متخصصة فى إدارة محفظة الاستثمارات الضخمة، تعظيما لقيمة تلك المحفظة وزيادة العائد عليها.

وشدد رئيس شركة مصر القابضة للتأمين على أهمية تنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال الاستغلال الأمثل لقطع الاراضى الصغيرة والتى يمكن للشركة تطويرها ذاتيا، أما الأراضى الكبيرة سوف يتم إقامة مشروعات عليها بنظام المشاركة مع بعض المطورين والمستثمرين، بالإضافة إلى الاهتمام بالعقارات التاريخية ذات الطابع المعمارى المتميز وتعظيم العائد المرجو منها، وهناك مشروع طموح للتعاون مع بعض الشركات المتخصصة بموجب حق الانتفاع، لكى تقوم بتطوير هذه العقارات التاريخية بهدف تحقيق عوائد مجزية ونتائج جيدة.

من جانبه قال عمر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين أن الشركة حققت جملة أقساط خلال العام المالى 2019/2020 بمبلغ 9341.9 مليون جنيه مقابل 8990.0 مليون جنيه محققة خلال العام المالى 2018/2019 بزيادة قدرها 351.9 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 3.9%.

وأضاف جودة بأن إجمالى استثمارات الشركة بلغت فى 30/6/2020 مبلغ 28.3 مليار جنيه،

وارتفع صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 30/6/2020 ليبلغ 2234.6 مليون جنيه مقابل 2213.0 مليون جنيه للعام المنتهى فى 30/6/2019 بمعدل نمو قدره 1.0%.

من ناحية أخرى أكد د. أحمد عبدالسلام عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة بأن الشركة حققت إجمالى أقساط خلال العام المالى 2019/2020 بلغ 5025.9 مليون جنيه مقابل مبلغ 4455.7 مليون جنيه محققة خلال العام المالى 2018/2019 بزيادة قدرها 570.2 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 12.8%.

وأوضح د. أحمد عبدالسلام بأن إجمالى استثمارات الشركة فى 30/6/2020 بلغ 28.0 مليار جنيه.

وارتفع صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 30/6/2020 ليبلغ 1546.0 مليون جنيه مقابل 1309.8 مليون جنيه للعام المالى المنتهى فى 30/6/2019 بمعدل نمو 18.0% وبنسبة تحقيق للمستهدف 100.6%.

وأكد محمد عمر الفاورق جلال العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بأن الشركة نجحت فى تحقيق إيرادات نشاط لعام 2019/2020 بلغت 340.4 مليون جنيه بمجمل ربح للعام المالى المنتهى فى 30/6/2020 بلغ 170.8 مليون جنيه. وقد بلغت حقوق المساهمين مبلغ 1187.3 مليون جنيه فى 30/6/2020 مقابل مبلغ 1126.3 مليون جنيه فى 30/6/2019 بمعدل نمو قدره 5.4% وأوضح سيادته أن الشركة حققت صافى أرباح للعام المالى 2019/2020 بلغ 60.1 مليون جنيه.