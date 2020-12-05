حكم بالسجن 30 شهرا لنائبة سابقة للرئيس الإيراني

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن محكمة إيرانية قضت، اليوم السبت، بحبس نائبة الرئيس السابقة شهيندخت مولاوردي 30 شهرا.

وتم اتهام مولاوردي بتسريب وثائق سرية للبلاد إلى قوى أجنبية وترويجها لدعاية سياسية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن المزاعم ضدها، ونفت مولاوردي التهمتين.

وقالت لوكالة إسنا للأنباء: "لقد صدر الحكم اليوم، وسأسجل اعتراضي في غضون العشرين يوما القادمة، وسأطعن ضد الحكم بالتأكيد".

وشغلت مولاوردي منصب نائب الرئيس خلال الولاية الأولى للرئيس حسن روحاني، بين عامي 2013 و 2017، وعينها روحاني بعد ذلك مستشارة للحقوق المدنية.

ويعرف عن المحامية - 55 عامًا، نضالها من أجل حقوق المرأة وحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية منذ سنوات، وفي هذا السياق، عملت أيضا مع العديد من وكالات الأمم المتحدة في إيران.