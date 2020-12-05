هونج كونج تسجل 101 إصابة جديدة بكورونا بينها 92 بعدوى محلية

سجلت منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة 101 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" اليوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 6802 حالة.

وقال "ألبرت أو" المسؤول الطبي بفرع الأمراض المعدية بمركز الحماية الصحية في هونج كونج –في تصريح اليوم- إن حالات الإصابة الجديدة جاءت بواقع 92 بعدوى محلية، وتسع حالات وافدة من الخارج، مشيرا إلى أن 29 من الحالات المنقولة محليا مجهولة المصدر.

وأضاف ألبرت أنه تم تسجيل 112 حالة وفاة حتى الآن، فيما مايزال 1048 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 29 في حالة خطيرة.