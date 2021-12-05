 حميميم: إصابة جنديين سوريين بهجمات للمسلحين - بوابة الشروق
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حميميم: إصابة جنديين سوريين بهجمات للمسلحين

رويترز
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 8:11 ص | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 8:11 ص

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت "إصابة جنديين سوريين بهجومين شنهما الإرهابيون في سوريا".

 

وقال: "في محافظة إدلب، أصيب جندي سوري جراء قصف إرهابيين بالصواريخ المضادة للدبابات مواقع للقوات الحكومية في منطقة قرية رواجا".

وأضاف: "في هجوم قناص شنه الإرهابيون من منطقة كلز-فوكاني على مواقع للقوات الحكومية في منطقة قرية مورتلو باللاذقية، أصيب جندي سوري آخر".

وأعلن المركز الروسي أمس الجمعة عن إصابة 4 جنود سوريين في هجمات قنص شنها المسلحون في مناطق تابعة لمحافظات إدلب واللاذقية وحلب.


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