حميميم: إصابة جنديين سوريين بهجمات للمسلحين

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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت "إصابة جنديين سوريين بهجومين شنهما الإرهابيون في سوريا".

وقال: "في محافظة إدلب، أصيب جندي سوري جراء قصف إرهابيين بالصواريخ المضادة للدبابات مواقع للقوات الحكومية في منطقة قرية رواجا".

وأضاف: "في هجوم قناص شنه الإرهابيون من منطقة كلز-فوكاني على مواقع للقوات الحكومية في منطقة قرية مورتلو باللاذقية، أصيب جندي سوري آخر".

وأعلن المركز الروسي أمس الجمعة عن إصابة 4 جنود سوريين في هجمات قنص شنها المسلحون في مناطق تابعة لمحافظات إدلب واللاذقية وحلب.