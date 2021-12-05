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ألقى أحد الشباب ويدعى "عبد الرحمن"، قصيدة شعر بعنوان "أدمجوني"، ضمن فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"

وأعرب فيها عن شكره وتقديره لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذوي القرات الخاصة.

ووجه التحية لوالدته؛ لدعمها ومساندتها له دائما.

وأضاف أن حلمه هو أن يصبح إعلاميا، ويجري مداخلة مع الرئيس السيسي.

ومن جهته، علق الرئيس السيسي على هذا الطلب، قائلا: "إحنا ممكن يا عبد الرحمن نعمل المداخلة دلوقتي".

وأضاف: "كسبنا إعلامي رائع وفرصة نقدمه لمصر كلها".

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.