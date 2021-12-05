الأحمر ينتظم الإثنين في معسكر منتخب اليد استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

بدأ منتخب مصر لكرة اليد للرجال، اليوم الأحد، معسكره بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير المقبل.

قاد التدريب الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، والذي شهد تدريبات بدنية في صالة اللياقة البدنية، إضافة إلى تدريبات فنية، وتقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، ومن المقرر أن ينتظم أحمد الأحمر قائد المنتخب في التدريبات بداية من غد الإثنين.

ويستعد المنتخب حاليًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية 15 ديسمبر الجاري للمشاركة في دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات السعودية والمغرب والبحرين إضافة إلى المنتخب الوطني المصري.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الحالي بدون اللاعبين المحترفين، وهم:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - وسام نوار - خالد وليد – شادي محمود خليل

الجناح الأيمن:

أكرم يسري - عمر خالد كاستلو - عمر سامي

الظهير الأيمن:

أحمد الأحمر - محسن رمضان - حازم ممدوح

صانع ألعاب:

سيف الدرع - مصطفى خليل – يوسف خالد جابر

الظهير الأيسر:

يحيى الدرع - حسن قداح - عبدالرحمن فيصل

الجناح الأيسر:

عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن – أحمد هشام سيسا

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المحترفين لمعسكر المنتخب الوطني بداية من 25 ديسمبر الجاري ومعهم المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، ويشاركون مع المنتخب بداية من دورة قطر الدولية الودية من 26 إلى 31 ديسمبر.

ويسافر المنتخب للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودي في فرنسا من 7 إلى 9 يناير بمشاركة منتخبات فرنسا والنرويج والدنمارك، ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2022.