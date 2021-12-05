رئيس جامعة بنها يطمئن على طالبة أصيبت في حادث تصادم

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أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بزيارة الطالبة نيرة عبد الهادي بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري، والتي أصيبت بكسور متفرقة بالجسد عقب اصطدام سيارة مسرعة على الطريق بمدينة بنها وتعالج بمستشفى بنها الجامعي.

واطمئن رئيس الجامعة، على الحالة الصحية للطالبة المصابة من الدكتور محمد جمال الأشهب عميد كلية الطب، والذى أكد أنه فور استقبال الطالبة "نيرة" تم إجراء الجراحات الأولية لحين استقرار الحالة وحجزها بقسم العظام بالمستشفى الجامعي.

وأشار إلى أن حالة الطالبة الصحية اليوم مستقرة وتخضع حاليا للعلاج.

ووجه رئيس الجامعة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للطالبة، ومتابعة حالتها الصحية أولا بأول.

يذكر أن الطالبة نيره عبد الهادي، قد أصيبت بكسور متفرقة بالجسد عقب اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء وقوفها على جانبي الطريق بمدينة بنها.