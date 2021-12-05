مكتب البرهان ينفي حديثه مع وكالة الأنباء الفرنسية بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات

نفى مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حيث نقلت الوكالة عن البرهان قوله "إن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين".

وأوضح مكتب رئيس مجلس السيادة أن وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاً مغايراً ومناقضا لما قاله البرهان، وهو حديث مسجل صوتياً، وما قاله بوضوح لايساوره الشك "أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية".

وأضاف البرهان في الحوار الذي أجرته معه الوكالة، أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناءَ بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، وذلك في إشارة للحركات المسلحة.

وأضاف بيان إعلام مجلس السيادة، أن البرهان لم يشر إلى أية مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة.

وكانت وكالة فرانس برس، قد نقلت عن الفريق أول عبدرالفتاح البرهان، السبت، قوله إن هناك "مؤشرات إيجابية" تتصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدا للخرطوم، مؤكدا أن جميع القوى السياسية وبينهم العسكريون سيتمكنون من الترشح في انتخابات 2023.