تشافي: جماهير برشلونة فخورة باللاعبين رغم الخسارة أمام بيتيس

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يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لنادي برشلونة أن الجماهير ستشعر بالفخر إزاء فريقها رغم هزيمته على ملعبه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد مساء السبت بالدوري الإسباني

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي للمبارة "إنه أمر مخز لأننا لم نستحق الهزيمة، لم نحظ بنفس القدر من الحظ الذي حالفنا أمام فياريال".

وأضاف "لا يمكن أن نسمح باستقبال مثل هذا الهدف الذي سكن شباكنا لكن من المؤسف أننا خسرنا لأننا كنا نستحق الفوز".

وأشار تشافي "أعتقد أن الجماهير ستكون فخورة بالفريق، ظهرنا بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني، وهدف بيتيس جاء عندما لم نكن في أفضل حالتنا".

وأوضح "في بعض الآحيان عليك أن تعرف كيفية ارتكاب أخطاء تكتيكية وأن تمنع المنافس من اللعب لكننا لم نفعل ذلك".

وتابع "هدف بيتيس آزعجني كثيرا لأن وضعية مثل هذه لا يمكنها أن تحدث معنا".

وختم تشافي بالقول "أخبرت اللاعبين أن هذه هي كرة القدم وأنني فخور بهم، لقد بذلوا قصارى جهدهم وإذا كان هناك من يستحق الفوز بالمباراة فهو برشلونة".