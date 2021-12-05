رئيس وزراء الأردن يبحث مع المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ سبل تعزيز التعاون المشترك

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بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خلال لقائه اليوم الأحد، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ لاسيما في مجالات البيئة وحمايتها والتعامل مع تحديات التغير المناخي.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة، والحرص على البناء عليها خدمة لمصالح البلدين.

وأشاد بالدعم والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن، والتي تسهم في دعم جهود ومسيرة التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، تقدير الولايات المتحدة لمواقف الأردن الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مجالات حماية البيئة والتعامل مع تحديات المناخ.