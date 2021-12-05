أرامكو السعودية توقع اتفاقيات مع شركات فرنسية

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن توقيع خمس اتفاقيات مع شركات فرنسية رائدة، تشمل اتفاقية لاستكشاف فرص الأعمال في المركبات التي تعمل بالهيدروجين مع شركة جوسين، الرائدة في حلول النقل النظيفة والذكية.

وقد وُقِّعَت الاتفاقيات خلال ورش عمل نظمتها وزارة الاستثمار في جدة لاستكشاف فرص الاستثمار للشركات الفرنسية في المملكة، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، والوزير المفوض للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في فرنسا فرانك ريستر، ورئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر وعدد من مسؤولي الشركة ورؤساء الشركات الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الليلة الماضية عن الناصر القول إن هناك نحو 500 من المصنّعين وقرابة 90 من مقدمي الخدمات الفرنسيين المعتمدين لدى الشركة، لافتا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين الجانبين في مجال الاستدامة والتقنية مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون.

وفيما يخص الاتفاقيات التي وُقِّعَت فهي تشمل بداية تعاون متميّز مع شركة مثل "جوسين" لتعزيز الهيدروجين والترويج له كحل للنقل.

وتسعى الاتفاقيات الأخرى التي أُعلن عنها إلى تعزيز البحث والتطوير في أرامكو السعودية في مجالات تقنية احتجاز الكربون، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المحلي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار السعودية أمس، حيث بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره.