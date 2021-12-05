الخطيب : الفيفا والكاف أكدوا على وجود حل لأزمة كأس العالم للأندية

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجود مخاطبات حالية بين القلعة الحمراء والاتحادات المصري والأفريقي والدولي لكرة القدم، بشان موعد كأس العالم للأندية.



قال الخطيب فى تصريحات عبر قناة صدى البلد: "خاطبنا الاتحادات المصري والأفريقي والدولي لتعديل موعد كأس العالم للأندية لتعارضه مع كأس أمم أفريقيا".

وأكمل: "الاتحادات التي خاطبناها أكدت أنه سيكون هناك حل لأزمة موعد كأس العالم للأندية



كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن إقامة كأس العالم للأندية فى 3فبراير المقبل بأبوظبي في حين أن موعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا 6 فبراير المقبل وهو الأمر الذى يتضرر منه الأهلي خوفا من حرمان لاعبيه الدوليين من المشاركة فى مونديال الأندية الذى سيشارك فيه الفريق للمرة السابعة.





