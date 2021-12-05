تعليم الوادي الجديد: هناك تحولات كبرى يشهدها النظام التعليمي

شدد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على الدور المحوري الهام للمنظومة التعليمية الجديدة في التقدم والرقي وأن تحولات كبرى يشهدها النظام التعليمي.

جاء ذلك خلال جولته، اليوم الأحد، المفاجئة للوقوف على سير منظومة العمل بمجموعة من المدارس التابعة لإدارة الداخلة التعليمية، حيث تفقد مدرستي القصر الثانوية المشتركة وغرب الموهوب الثانوية، بمرافقة مدير إدارة الداخلة التعليمية.

وأضاف حسن أن المنظومة التعليمية الجديدة لها دور هام ومحوري في التقدم والرقي من خلال تحولات كبرى يشهدها النظام التعليمي، منها التحول من المعرفة إلى التأكيد على المهارات، ومن التعليم التلقيدي للتعليم القائم على المهارات والابتكار، فضلا عن التحول الإلكتروني الواسع من خلال استخدام التابلت والسبورة الإلكترونية كإحدى الوسائل الحديثة في التعلم، موجها بضرورة التحصيل الدراسي الجيد والجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج.