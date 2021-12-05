الملك سلمان يبعث رسالتين إلى عاهل البحرين وسلطان عمان حول العلاقات الثنائية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وسلم الرسالة وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال استقبال وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة المنامة.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال استقبال وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في العاصمة مسقط.