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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الضبعة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 1:28 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 1:28 م

أصيب 6 أشخاص بجروح متفرقة بالجسد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الضبعة للقادم من الجيزة اتجاه مطروح بدائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة، ونقلا المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الضبعة بإدارة تأمين الطرق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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