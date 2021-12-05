أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سؤال الطفلة "ملك"، إحدى المشاركات باحتفالية "قادرون باختلاف"، عن من هو مثله الأعلى.

وذلك خلال فقرة "حوار مع الرئيس"، بمشاركة الفنان أشرف عبد الباقي، ضمن احتفالية "قادرون باختلاف"، اليوم الأحد.

وقال الرئيس السيسي: "دايما الناس بتقول شخص محدد، لكن أنا نماذج كتير من الناس، مأخدتش حد لوحده، أول اللي تأثرت بيهم هي أسرتي".

وأضاف: "والدتي كانت شديدة الحكمة والصبر، علمتني التجرد يعني أني أشوف الأمور بمعيار بعيد عن الانحياز والتمييز، فأول ما عملتني كدا بقيت أحكم عليها بالتجرد، ملقتش أعز منها ولا أكرم منها ولا أحكم منها".

وتابع: "والدي كان شديد الهمة، كان يعمل منذ الفجر طوال عمره، وهو كان ميسورا، مكنش بيشتغل علشان يتحصن، هو كان بيحب العمل، وأنا أخدت دي منه".

وأكد أن أفضل شخصية تاريخية بالنسبة له، هي شخصية النبي محمد، والصحابة، معللا: "هم مثل جميل للإسلام والمسلمين".

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.