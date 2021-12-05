 أنجيلا ميركل تودع الألمان: تعاملوا على محمل الجد وتحية لمن يحترمون اللوائح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنجيلا ميركل تودع الألمان: تعاملوا على محمل الجد وتحية لمن يحترمون اللوائح

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 10:11 ص

أسدلت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، يوم السبت، الستار على الفصل الأخير من رسائلها التي كانت تبثها للشعب طوال فترة حكمها الطويل، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وحكمت ميركل ألمانيا كمستشارة لفترة امتدت لـ16 عاما، بثت خلالها أكثر من 660 رسالة إلى الشعب، وبدأت هذه الرسائل عام 2006.

• فيروس خطير ووضع مأساوي

وقالت ميركل في رسالتها الأخيرة، إن الوضع في البلاد خطير للغاية، واصفة إياه بأنه "مأساوي في بعض الأجزاء من ألمانيا".

وطالبت ميركل، المواطنين، بالتعامل مع الفيروس الغادر على محمل الجد، وضرورة أخذ اللقاح.

وحذرت المستشارة الألمانية من الوضع المزري الذي يضرب البلاد في الموجة الرابعة بعد اكتظاظ وحدات العناية المركزة والعدد الكبير بشكل مفزع الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس.

• شكر واجب

وشكرت ميركل، "الغالبية العظمى ممن يحترمون اللوائح.. ويبرهنون كل يوم عن هذا الحس المتحضر الرائع في البلاد، والذي بدونه لا يمكن لأي مستشار أو حكومة أن تفعل أي شيء"، وفقا لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

ومن المقرر أن تسلم ميركل السلطة يوم الأربعاء 8 ديسمبر الجاري للمستشار الجديد أولاف شولتس.


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