سفير تركيا بالدوحة: اتفاقيات مرتقبة لتعزيز التعاون مع قطر

كشف السفير التركي في قطر مصطفى كوكصو أن الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية المُشتركة، المقرر عقده بعد غد الثلاثاء، بالدوحة، سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات متنوعة بحضور قادة البلدين.

وأوضح، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، نشرتها اليوم الأحد، أنه من "المقرر خلال الاجتماع، التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات، تتنوع بين مجالات الثقافة والتجارة والاستثمار والإغاثة والشباب والرياضة وتنظيم الفعاليات والدبلوماسية والتنمية والصحة والشؤون الدينية والاتصال".

ومن المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر غدا حيث سيترأس وفدا تركيا في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة. وسيترأسها من الجانب القطري الأمير تميم بن حمد.

وقال السفير :"نثق أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم وتزيد من روابطنا المشتركة، خاصة أنها تأتي في ظل حالة هدوء وانفتاح ومصالحات تشهدها المنطقة، وبالتالي فأي تطور ثنائي هنا بين الدوحة وأنقرة ينعكس بالضرورة على النمو والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط".