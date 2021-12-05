 الأمين المساعد للجامعة العربية: قتل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطيني بعد إصابته جريمة ضد الإنسانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمين المساعد للجامعة العربية: قتل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطيني بعد إصابته جريمة ضد الإنسانية

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 5:49 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 5:49 م

أدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية، السفير سعيد أبو علي، ما قام به جنود الاحتلال الإسرائيلي من إعدام ميداني بحق الشاب محمد سليمة وهو على قيد الحياة بعد إصابته بالرصاص في حي باب العامود بالقدس المحتلة.

وأكد السفير أبو علي، في تصريح اليوم الأحد، أن تلك الخطوة تمثل جريمة ضد الإنسانية تعبر عن ماهية إسرائيل وعقليتها العدوانية المتطرفة والأوامر التي تعطي من المستويات السياسية للجنود بإطلاق النار والقتل المباشر، مطالبا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان.

وحمّل السفير أبو علي، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات التي تنذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم الحرب التي تمارس على شعب أعزل.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي سبب كل المآسي التي تحل بالمنطقة، ولا سبيل إلى السلام دون زوال الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه وحريته واستقلاله.

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