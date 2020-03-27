 المنيا.. إصابة 25 شخصا إثر اصطدام أتوبيس برصيف طريق الصحراوي الشرقي - بوابة الشروق
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المنيا.. إصابة 25 شخصا إثر اصطدام أتوبيس برصيف طريق الصحراوي الشرقي

ماهر عبد الصبور:
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 10:40 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 10:40 م
أصيب 25 راكبا في حادث اصطدام أتوبيس برصيف على الطريق الصحراوي الشرقي عند كمين الشيخ فضل بمركز بنى مزار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديربة أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة يفيد باصطدام أتوبيس بأحد الأرصفة والذي أسفر عن إصابة 25 شخصا بإصابات متفرقة بين سحجات وكدمات لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية باختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس، ما أدى إلى اصطدامه بأحد الأرصفة بالقرب من كمين الشيخ فضل ببنى مزار.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق، وجار إزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

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