محافظ بني سويف يتابع سير امتحان الصف الرابع الابتدائي في 678 مدرسة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية والتعليم، سير امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، والتي بدأت اليوم الأحد، بمادة اللغة العربية والتربية الدينية وتعقد على مدار 5 أيام حتى الخميس المقبل، حيث يؤدي الامتحان بإجمالي 82 ألفا و759 تلميذاً وتلميذة في 678 مدرسة (رسمي، عربي، لغات، خاص)، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التعليم عمرو شحاتة مع المحافظ، لمتابعة سير الامتحان، والذي يتم عقده خلال اليوم الدراسي بداية من الحصة الثانية بجميع المدارس على مستوى المحافظة على أن يستكمل اليوم الدراسي وفق الجدول الدراسي اليومي عقب انتهاء التلاميذ من أداء الامتحان.

وأشار إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار شحاتة، إلى أن أسئلة الامتحان تم وضعها من خلال بنك الأسئلة الواردة من الوزارة من خلال الموجهين العامين، والموجهين الأوائل للمواد الدراسية.

وأوضح أن امتحان أكتوبر ونوفمبر لن يكون بديلا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، والمقرر عقده خلال شهر يناير القادم وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021.

وأضاف وكيل التعليم، أن الوزارة حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان الشهري، حيث يغطي الامتحان ما تم دراسته من المناهج حتى منتصف نوفمبر الماضي وفق خطة توزيع المناهج، ويتم الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية في المواد الأساسية وهي (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، تكنولوجيا المعلومات)، وأن تقييم الإجابات يتم على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.