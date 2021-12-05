افتتاح معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال بالأزهر بشمال سيناء

افتتح معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال في الأزهر بشمال سيناء، بحضور الدكتورة فاطمة الأحمر مدير الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية وإشراف الدكتور خالد برهامى مدير مرحلة رياض الاطفال وسلوى نجاتى الموجه العام لرياض الأطفال .

وأعلن ابراهيم الفحام أن المعرض أقيم تحت رعاية فضيلة الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ومحمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، وبحضور الشيخ محمد ماضى مدير ادارة العريش الأزهرية ولفيف من قيادات التعليم الأزهرى ورياض الأطفال .

وأشار الى أن المعرض شمل عددل من الأركان العامة والمتعددة التى بدورها تخدم الإنسانية والبيئة السيناوية، ومنها : الركن الدينى والركن السيناوى والركن الوطنى والركن البيئى والركن الثقافى والعلمى.. إلى جانب ركن لذوى القدرات الخاصة لأول مرة.

وقامت معلمات رياض الأطفال بشرح واف لمحتويات المعرض من الوسائل التعليمية المختلفة، وخاصة منتجات البيئة السيناوية التى أبهرت الحضور ولاقت إعجابهم الشديد.

من جانبها قدمت الدكتورة فاطمة الأحمر مدير الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية الشكر إلى إدارة المنطقة والمعاهد الأزهرية ومعلمات وقيادات رياض الأطفال والمعاهد الأزهرية لجهودهم في دعم رياض الأطفال والارتقاء بالطفل على أرض سيناء.

وفى نهاية الحفل قدمت إدارة رياض الأطفال درعا تذكاريا إلى الدكتورة فاطمة الأحمر تعبيرا عن الامتنان والتقدير لها وتكريما لها لزيارة المنطقة.