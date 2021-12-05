عواصف وسحب كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة بالوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عواصف متوسطة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسحب كثيفة وحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تحسبا لسقوط أمطار.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضرورة توخي الحذر والتنسيق بين الجهات المختلفة وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح والسحب ومدى تأثيرها على الطرق.

وأشار إلى استعداد المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية، ونقاط الإسعاف ورفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية، أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر والعواصف الترابية، والسحب الكثيفة.