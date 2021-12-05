14 قتيلا بينهم عسكري جراء استهداف مركبة مدنيين بطريق الخطأ شمال شرقي الهند

أفاد تقرير إخباري هندي بسقوط 14 قتيلا، 13 قرويا وعسكري، في عملية كانت تستهدف متمردين بولاية ناجالاند أقصى الشمال الشرقي للهند، قبل أن تطلق القوات النار بطريق الخطأ على مركبة كانت تقل قرويين.

ونقل موقع قناة "إن دي تي في" عن مصادر أن القوات الأمنية كانت متأهبة لشن عملية لمواجهة متمردين في منطقة مون المتاخمة للحدود مع ميانمار، وأن القوات كانت نصبت كمينا بعد تلقي بلاغ عن احتمال تحرك المتمردين بالقرب من قرية أوتينج.

وقالت مصادر أمنية إنهم فتحوا النار على مركبة كانت تقل قرويين.

وعلى الفور، حاصر الأهالي الغاضبون قوات الأمن، وقالت المصادر الأمنية إن سبعة قرويين على الأقل أصيبوا بجروح بعدما فتحت القوات النار على الحشود من باب "الدفاع عن النفس".

وقال الجيش، في بيان، :"بناء على معلومات استخبارية ذات موثوقية عن تحركات محتملة للمتمردين، جرى التخطيط لتنفيذ عملية محددة في منطقة تيرو التابعة لمون بولاية ناجالاند. إلا أن الحادث وما أعقبه مؤسف للغاية".

وشدد البيان على أن تحقيقا يجري للوقوف على ملابسات الموقف، وتعهد الجيش باتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون.