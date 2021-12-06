الشعباني: تعاهدنا بأخذ الثأر في الملعب والفوز على بطل النيجر كان صعبا

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طالب معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، بضرورة وجود إضافات قوية قبل دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الشعباني في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «ظروف المباراة كانت صعبة للغاية، لأننا خسرنا في مباراة الذهاب وكان علينا التعويض».

وأضاف: «لابد من وجود اضافات قوية للمصري قبل دور المجموعات اذا كنا نرغب في السير لأبعد مدى بالبطولة».

وأكمل الشعباني: «أهدرنا فرصا كثيرة للغاية، بالإضافة إلى الاصابات التي لدينا في الفريق وغياب اللاعبين».

وأتم مدرب المصري: «التحضير النفسي قبل مباراة العودة كان مهما، قولنا سنأخذ الثأر في المعلب».