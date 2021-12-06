الشعباني: تعاهدنا بأخذ الثأر في الملعب والفوز على بطل النيجر كان صعبا

طالب معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، بضرورة وجود إضافات قوية قبل دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وقال الشعباني في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «ظروف المباراة كانت صعبة للغاية، لأننا خسرنا في مباراة الذهاب وكان علينا التعويض».
وأضاف: «لابد من وجود اضافات قوية للمصري قبل دور المجموعات اذا كنا نرغب في السير لأبعد مدى بالبطولة».
وأكمل الشعباني: «أهدرنا فرصا كثيرة للغاية، بالإضافة إلى الاصابات التي لدينا في الفريق وغياب اللاعبين».
وأتم مدرب المصري: «التحضير النفسي قبل مباراة العودة كان مهما، قولنا سنأخذ الثأر في المعلب».