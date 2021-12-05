 تقرير.. هل يلحق بنزيما بمواجهتي أتليتكو مدريد وإنتر ميلان؟ - بوابة الشروق
الأحد 5 ديسمبر 2021 7:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

تقرير.. هل يلحق بنزيما بمواجهتي أتليتكو مدريد وإنتر ميلان؟

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 7:45 م | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 7:45 م

كشفت تقارير إسبانية، مدى إمكانية لحاق كريم بنزيما نجم ريال مدريد، بمواجهتي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ومواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وأشارت الفحوصات الأولية إنه هناك إصابة في الركبة اليسرى لبنزيما ولكن اللاعب سيخضع لفحوصات الرنين المغناطيسي.

وقالت إذاعة كادينا كوبي إنه من المؤكد غياب بنزيما عن مباراتي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.

وأصيب بنزيما في الشوط الأول من لقاء الريال أمام سواسيداد أمس السبت، ولم يستطع استكمال المواجهة ليخرج مصابا من الملعب.

ويقدم بنزيما مستويات رائعة للغاية خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني وثاني أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف بالدوريات الخمس الكبرى بعد محمد صلاح نجم ليفربول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك