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كشفت تقارير إسبانية، مدى إمكانية لحاق كريم بنزيما نجم ريال مدريد، بمواجهتي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ومواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وأشارت الفحوصات الأولية إنه هناك إصابة في الركبة اليسرى لبنزيما ولكن اللاعب سيخضع لفحوصات الرنين المغناطيسي.

وقالت إذاعة كادينا كوبي إنه من المؤكد غياب بنزيما عن مباراتي إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.

وأصيب بنزيما في الشوط الأول من لقاء الريال أمام سواسيداد أمس السبت، ولم يستطع استكمال المواجهة ليخرج مصابا من الملعب.

ويقدم بنزيما مستويات رائعة للغاية خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني وثاني أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف بالدوريات الخمس الكبرى بعد محمد صلاح نجم ليفربول.