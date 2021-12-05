إصابة 120 شخصا بكورونا نصفهم بمتحور أوميكرون بعد حفل في النرويج

واصلت أعداد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا ارتفاعها في النرويج بعد حفل لشركة أقيم في مطعم في العاصمة أوسلو.

وذكرت محطة "إن آر كيه" النرويجية استنادا إلى سلطات صحية أن نتيجة اختبار نحو 120 شخصا كانوا موجودين في المطعم، جاءت إيجابية.

ومن المرجح أن المتحور الجديد أوميكرون هو السبب في إصابة أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص بالعدوى.

كان معهد "إف إتش آي" الصحي أعلن أمس السبت اكتشاف 13 حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد في النرويج.

وأوضحت محطة "إن آر كيه" أن 70 شخصا من المصابين كانوا من ضمن حضور الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد الميلاد منهم اثنان كانا قادمين من جنوب افريقيا منذ فترة قصيرة، بينما كان الباقون والذين تراوح عددهم بين 40 و45 شخصا من ضمن زائري المطعم في يوم الحفل.

ودعت السلطات الصحية في النرويج كل الناس الذين زاروا المطعم بعد يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي إلى تسجيل أسمائهم.

وبحسب بيانات معهد "إف إتش آي" الصادرة أمس السبت، فإن إجمالي عدد المصابين بمتحور أوميكرون في النرويج وصل إلى 19 شخصا بينهم أربعة أشخاص كانوا قادمين من جنوب افريقيا.