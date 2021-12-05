موانئ البحر الأحمر: تداول 808 طن بضائع و260 شاحنة و12 سيارة اليوم

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تداول 808 طن بضائع عامة ومتنوعة و260 شاحنة و12 سيارة و5000 طن ردة، اليوم الأحد.

وقالت الهيئة إن حركة الصادرات شملت 631 طن بضائع عامة و215 شاحنة و12 سيارة ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 177 طن بضائع عامة و45 شاحنة و5000 طن ردة قادمة من اليمن، بينما يتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

وأوضحت الهيئة أن ميناء السويس استقبل السفينة الحاجة زينب بحمولة 125 جوال ردة بوزن 5000 طن قادمة من اليمن، وشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة والسفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و9 سيارة ملاكي.

وذكرت أن ميناء نويبع استقبل السفينة سيناء وشهد مغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، كما أنه تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 142 طنا و35 طنا ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 37 شاحنة بحمولة 631 طنا و3 سيارة ملاكي.