الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعا بمقر المديرية، للإعلان عن انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية الثلاث المختلفة، وذلك غدًا الإثنين، وهي المسابقة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

واستعرض السيد، مراحل تنفيذ المسابقة التي تقام على عدة مستويات تبدأ من القرية ثم إلى المركز وصولاً إلى المحافظة، موضحًا أنه سيتم تصعيد الأوائل لعمل تصفية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المسابقة تتضمن أسئلة تعليمية وثقافية متنوعة ومعلومات عامة وأسئلة عن المشروعات القومية، بهدف النهوض بالمستوي التعليمي للطلاب وتشجيعهم علي التحصيل العلمي، وبث روح المنافسة وحب التعلم وغرس المواطنة وحب الوطن ومفاهيم الثقافة والقيم الثقافية، والحث على أهمية البحث العلمي ورفع مستوي الذكاء.

وأشار السيد إلى أن مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية الثلاث المختلفة (الابتدائية - الإعدادية- الثانوية) ستتضمن توزيع هدايا وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى، مؤكدًا أهمية تحقيق التعاون والتكامل وتضافر الجهود لتحقيق أهداف المسابقة والخروج بها في شكل مشرف بما يسهم في تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي والنبوغ الدراسي.