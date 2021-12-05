قافلة جامعة طنطا الطبية تقدم خدماتها لـ1512 مواطنا بالوادي الجديد

واصلت قافلة جامعة طنطا الطبية أعمالها لليوم الثاني على التوالي بقريتي الهنداوي وغرب الموهوب في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، إن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

ومن جانبه، أشار الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مواصلة القافلة الطبية أعمالها لليوم الثاني، مشيدًا بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1512 مواطنًا من أهالي القريتين.

وأوضح شعبان أن القافلة تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كافة التخصصات الطبية، تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القوافل تأتي استكمالاً لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظات.