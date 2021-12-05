السيسي لـ أصحاب الهمم: أنا بخير طالما أنتم بخير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب الهمم "أنا بخير طالما أنتم بخير" ، مبديا سعادته للمشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ردا على تحية رحمة أول مذيعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيناس الجبالي بطلة مصر في رفع الأثقال من قصار القامة وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم الأحد، بمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة والتي شهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأبدت، رحمة وإيناس الجبالي سعادتهما بتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية.

وأضاف الرئيس السيسي "إننا جميعا سعداء بكم وكل الناس تحبكم ويوجد دعم متواصل لكم من الدولة والناس.. أهلا وسهلا بكم".