محافظ جنوب سيناء يشهد تجربة للطوارىء لمواجهة السيول

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد مؤتمر المتابعة الدورية لمتابعة مراحل التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء احمد الاسكندرانى، السكرتير العام المساعد، و اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، ورؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات بالمحافظة.

وتابع المحافظ مشروع تطوير محكى الجبيل، وموقف التجمعات التنموية بالمحافظة، وطرق مواجهة التسرب من التعليم داخل الوديان والتجمعات البدوية.



وأوضح المحافظ أنه جرى الإنتهاء من إنشاء وتركيب 5 فصول ذكية بينهم 3 فصول بوادى مندر بشرم الشيخ، وفصل بقرية الطرفة بكاترين، وفصل بوادى فيران، وجارى استكمال تركيب عدد اخر من الفصول سابقة التجهيز بباقى المدن وذلك بالتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى .

ووجه المحافظ بالبدء الفورى فى انشاء المجمع الدينى بمدينة نويبع ، كما وجة بارسال لجنة هندسية لدراسة ومعاينة متطلبات كنيسة النبى موسى بطور سيناء ، وكذا تقديم ملف كامل عن احتياجات تطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة لرفع كفائتها .



وأشار المحافظ إلى أنه سيجرى تقييم شامل بكافة الادارات والمديريات ابتداء من بداية العام القادم، قاءلا " لا مكان لأى موظف فاسد أو متقاعس على أرض المحافظة ، وأنة لابد من مشاركة الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة ".

وكلف المحافظ كل رئيس مدينة بإعداد كشوف بأسماء المستحقين من ذوى الهمم بالمدن لتقديم المساعدات اللازمة من أجهزه تعويضية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم .

عبر شبكة الفديو كونفرانس بغرفة الشبكة الوطنية للطوارىْ بالمحافظة:فوده يشهد تجربة استرشادية لمواجهة السيول والطوارىءومدى فاعلية الجهات المعنية والمعاونة بمدن المحافظة

كما شهد محافظ جنوب سيناء، اليوم تجربة استرشادية لمناورة إدارة الطوارىء لمواجهة السيول، ومدى فاعلية الجهات المعنية، والمعاونة بمدن المحافظة عبر شبكة الفديو كونفرانس، وذلك خلال زيارتة للشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء بديوان عام المحافظة.



وأثنى المحافظ على التجربة، وشدد على اليقظة والاستعداد التام لكافة الأجهزة لمواجهة أي طوارىء محتملة .