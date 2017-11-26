 استشاري طب نفسي: القهوة والشاي بهما مواد كيميائية وترفع الأدرينالين في الجسم - بوابة الشروق
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استشاري طب نفسي: القهوة والشاي بهما مواد كيميائية وترفع الأدرينالين في الجسم


نشر في: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 4:17 ص | آخر تحديث: الأحد 5 ديسمبر 2021 - 4:17 ص

أكد الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، أن المزاج عبارة عن مزيج من المشاعر والأفكار والسلوكيات، قائلا: "الخلايا تتواصل عن طريق مواد كيميائية يفرزها المخ في الجسم والطقوس والسلوكيات جزء من المزاج والكيمياء لوحدها متعملش المزاج ولكن العادات تصاحبها لعمل المزاج".

 
وأوضح الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القهوة والشاي ينتمون إلى نوع من المواد الكيميائية وتزيد الحساسية في خلايا المخ وتنشط الدورة الدموية وفى عناصر كيميائية أساسية، مؤكدا أن الشاي والقهوة من الممكن أن يكونا مصدر غضب أو فرح.

وتابع: "الشخص حينما يكون غاضبا ويتناول الشاي أو القهوة ممكن يكونا مصدر في زيادة الغضب بسبب الحالة المزاجية السيئة، وعلى العكس إذا كان الشخص سعيد أو في حالة جيدة سيزيد الشاي والقهوة من الحالة المزاجية الجيدة"، مؤكدا أن الكافيين فى الشاي والقهوة يسببان زيادة عمل هرمون الأدرينالين في الجسم.

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