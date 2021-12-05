مجلس وزراء العدل العرب يعقد دورته الـ37 غدا بالجامعة العربية

يعقد مجلس وزراء العدل العرب غدا الاثنين، دورته الـ 37 بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة عبد الرشيد طبي وزير العدل الجزائري.

يعقد الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ومحاربة ظاهرة الإرهاب التي تنتشر في العالم أجمع.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن أهمية هذه الدورة تأتي من أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ومن أهم بنود جدول أعمال هذه الدورة: مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين، مشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة كوفيد – 19 وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.

وسيشارك في فعاليات الدورة الـ (37) وزراء العدل بالدول العربية، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.