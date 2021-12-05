وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا : لجنة من الوزارة لزيارة مدير مدرسة بنى مزار المعتدي عليه

صرف إعانة مالية من مجلس الأمناء للمدير المصاب



أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المديرية استقبلت وفد أرسلوا الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، للاطمئنان على حالة عربي انور خليل ابراهيم مدير مدرسة ساقولا (١ ) الابتدائية التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية ، والذي تعرض للإصابة علي يد شاب داخل مقر عمله منذ يوم الخميس الماضي .



وقال الرشيدي ، أن الوزارة أرسلت كلا من دكتور احمد محمد شحاته ، دكتور رضا محمد محمود من متابعة مكتب الوزير لمتابعة الحالة والاطمئنان عليه ، وقاموا بزيارته داخل منزله .



كما أن وكيل الوزارة ، كلف دكتور صفوت جارح وكيل المديرية ، طارق إسماعيل مدير الأمن الوقائي ودكتور جمال شحاتة رئيس مجلس أمناء المحافظة ، بمتابعة حالة مدير المدرسة والاطمئنان على سلامته ، وانتقلوا إليه والتقوا به ، وطمأنوا أسرته .



وصرح وكيل الوزارة ، أنه سوف يتم صرف إعانة مالية من مجلس الأمناء للمدير المصاب ، كما تم تكليف نقابة المعلمين ببنى مزار بمتابعة الشق القانونى للواقعة .



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ،وأنه انتقل الى إدارة بنى مزار التعليمية عند تلقيه إشارة يوم الخميس الماضي ، بمحاولة اعتداء شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاما على ، عربي انور خليل ابراهيم مدير مدرسة ساقولا " ١ " الابتدائية التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية ، حيث قام الشاب بضرب مدير المدرسة بالساطور على رأسه وذلك أثناء تواجده بالمدرسة فى تمام الساعة السادسة والنصف صباحا وعلى الفور تم نقل المدير إلى مستشفى طوارئ الشيخ فضل وإبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة ، وبناءا على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تم نقل مدير المدرسة إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي الرعاية الصحية .

كما واصلت نقابة معلمي بني مزار مؤازرتها للمصاب ، ووقوفها بجانبه ، حتى خروجه من المستشفى ، وعودته لمنزله