ترامب يجمع مليار دولار لشبكته الاجتماعية المستقبلية

أعلنت الشركة المسئولة عن تأسيس شبكة تواصل اجتماعى مستقبلية للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب والشركة التى ستندمج معها للإدراج فى البورصة، السبت، أن مجموعة مؤسسات استثمارية تعهدت المساهمة فى المشروع بمليار دولار.



ويضاف هذا المبلغ إلى 293 مليون دولار جمعتها شركة «ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب» عند طرحها للاكتتاب العام فى بورصة وول ستريت فى سبتمبر، وفق ما ورد فى بيان.



وأضاف البيان أنه بعد خصم رسوم المعاملات، ستجمع «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» 1.25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشبكة الاجتماعية للرئيس السابق.



ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التى تعهدت تقديم التمويلات.



وأعلن ترامب فى نهاية أكتوبر أن الشركة التى ستؤسس شبكته الاجتماعية المستقبلية ستندمج مع شركة «ديجيتال وورلد أكوزيشن كورب»، وهى شركة استحواذ أو «سباك» باللغة الإنجليزية.



وهذه الأداة المالية العصرية تشبه «صكا على بياض» يجمع الأموال فى سوق الأسهم من خلال الالتزام بالاندماج فى الأشهر التالية مع شركة واعدة، وبالتالى السماح للأخيرة بدخول وول ستريت بدون المرور بالمسار التقليدى، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.



وكان الرئيس السابق قد قدم المنصة المستقبلية التى تحمل اسم «تروث سوشيال» كبديل من منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب التى حظرت حساباته لتحريضه مؤيديه على العنف قبل الاعتداء على مبنى الكابيتول هيل فى 6 يناير.



والتطبيق متوافر حاليا للطلب المسبق على متجر آبل، ومن المفترض أن يتم إطلاقه فى الربع الأول من عام 2022.



مدفوعا باهتمام المستثمرين الأفراد، ارتفع سعر سهم «سباك» بعد الإعلان عن اندماجها مع شركة ترامب، من حوالى 10 دولارات إلى 175 دولارا فى ذروتها خلال يومين.



لكن السعر تراجع وأغلق عند 45 دولارا الجمعة، ما منح الشركة تقييما بقيمة 1,67 مليار دولار.