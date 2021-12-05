وزير الشؤون الإسلامية السعودي: الإخوان مرض ونعمل على التحصين من أفكارهم

وصف وزير الشؤون الإسلامية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة بأنها إرهابية في المملكة، بأنها "مرض"، مؤكدا "أننا نعمل على التحصين من أفكارهم".



وقال الوزير السعودي في تصريح لصحيفة "عكاظ أونلاين"، الأحد، عن وجود أفكار جماعة الإخوان( المسلمين) المحظورة في المملكة ،"إن كان لهم تواجد أو لا، فهو متروك للجهات المعنية".



وشدد: "نحن نحرص على توعية المجتمع وتحذيره من أصحاب المبادئ الهدامة التي تهدم الدين والوطن وتريد أن تسبب تفريق اللحمة الوطنية".



وأضاف الوزير آل الشيخ "الإخوان مرض وجدناه في مجتمعنا، والمجتمعات الأخرى التي تساقطت دولهم وابتليت بالفتن"، مؤكدا "أننا نعمل على تحصين المجتمع والأماكن التي قد يرتادها حاملو تلك الأفكار".



وحول فعالية البرامج التوعوية التي تقوم بها الوزارة لمواجهة الأفكار المنحرفة، قال ال الشيخ" إنها أثرت تأثيراً إيجابياً كبيراً، والمواطنون وطلبة العلم وصلوا إلى درجة عالية من الوعي والإدراك".

وتابع وزير الشؤون الاسلامية السعودي أن" هذه الآفة انتهت ولطالما المجتمع متماسك سيرفض جميع تلك الأفكار التي تدعو إلى تفريق اللحمة الوطنية وتشتيت الناس وتهييجهم ضد أنفسهم وأوطانهم".



واعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية في نوفمبر 2020 تنظيم الإخوان "جماعة إرهابية منحرفة" لا تمثل منهج الإسلام.



وذكرت الهيئة "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".